بايدن يقول إن "قلبه يعتصره الألم" بسبب تقارير عن مقتل إسرائيلي أمريكي في هجوم "7 أكتوبر"

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن إن "قلبه يعتصره الألم" بعد أنباء عن مقتل إسرائيلي أمريكي يدعى غادي حجاي في هجوم حماس في السابع من أكتوبر.

وأوردت بعض وسائل الإعلام الأمريكية والإسرائيلية تقارير في وقت سابق من اليوم عن إعلان وفاة حجاي، وهو رجل إسرائيلي أمريكي كان يعتقد أنه احتجز في هجوم السابع من أكتوبر.

وفي وقت سابق، أظهر استطلاع للرأي أن 40% من الإسرائيليين يفضلون إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، مقارنة بـ26.2% فقط يدعمون المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن "نتائج الاستطلاع تشير إلى تأرجح كبير في تأييد الإسرائيليين للرئيس الحالي، الذي قام بسلسلة من اللفتات منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر، في حين أمضى سلفه بعض الوقت في مسيرات يسخر فيها من الفشل الاستخباراتي الذي أدى إلى الهجوم المدمر وانتقاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

ولفتت إلى أن "ترامب كان يتمتع ذات يوم بدعم ساحق من الإسرائيليين، حيث أظهر استطلاع عام 2020 أن 63% من الإسرائيليين يفضلونه كرئيس مقارنة بـ17% فقط قالوا إنهم يدعمون بايدن"، مشيرة إلى أن "النتائج تمثل حالة نادرة للغاية هي الأولى منذ عقدين على الأقل، حيث يفضل الجمهور الإسرائيلي مرشحا رئاسيا ديمقراطيا على مرشح جمهوري".

المصدر: رويترز