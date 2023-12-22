مجلس الأمن يتبنى قرارا يدعو كل الأطراف لتسهيل الإيصال الفوري للمساعدة الإنسانية إلى غزة

تبنى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قرارا يدعو كل الأطراف إلى تسهيل إيصال المساعدة الإنسانية إلى غزة إيصالا فوريا وآمناً.

ويطالب نص القرار باتخاذ إجراءات عاجلة بهذا الصدد وتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية.

ولتجنب الفيتو الأمريكي، لم يدع القرار إلى وقف عاجل ودائم للأعمال العدائية كما ورد في المسودة الأولى التي أدخلت عليها لاحقاً تغييرات عدة.

وبعد مفاوضات رفيعة المستوى لكسب تأييد واشنطن، لم يعد من شأن القرار أن يخفف من رقابة إسرائيل على جميع المساعدات التي يتم تسليمها إلى 2.3 مليون شخص في غزة.

وقالت المندوبة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد إن الولايات المتحدة تفاوضت على المسودة الجديدة مع دولة الإمارات، الممثل العربي في المجلس، وهي راعية القرار مع مصر وغيرهما.

وكانت إحدى نقاط الخلاف الرئيسية خلال المفاوضات بشأن القرار الذي تم تبنيه هي الاقتراح المبدئي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإنشاء آلية في غزة لمراقبة المساعدات الواردة من الدول غير المشاركة في الحرب.

وقد تم التوصل إلى حل وسط مخفف يقضي بتعيين منسق كبير للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار من أجل إنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة لتسريع وتيرة إدخال المساعدات لغزة من خلال الدول التي ليست طرفا في الصراع.

المصدر: RT