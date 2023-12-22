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تطورات الحرب على غزة في يومها الـ77.. لحظة بلحظة

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تطورات الحرب على غزة في يومها الـ77.. لحظة بلحظة
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دخلت الحرب على غزة يومها الـ77 حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، رغم انسحاب أهم لواء إسرائيلي "بشكل مؤقت".

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