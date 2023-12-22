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الإعلام العبري يكشف عن "عملية نفذها الجيش الإسرائيلي قرب حدود مصر" (صور)

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الإعلام العبري يكشف عن
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كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن قوات من الجيش الإسرائيلي نفذت عملية قرب حدود مصر، "أحبطت خلالها تهريب كمية كبيرة من المخدرات تقدر بـ16 مليون شيكل".

الإعلام العبري يكشف عن
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وقالت موقع " now14" التابع للقناة 14 الإسرائيلية، إن "قوات الجيش الإسرائيلي أحبطت منذ يومين عملية تهريب ضخمة بقيمة حوالي 16 مليون شيكل قرب الحدود المصرية في منطقة "هارحريف" غرب النقب".

وأفاد الموقع بأن "قوات الجيش الإسرائيلي رصدت هوية المشتبه بهم ونجحت في إحباط عملية تهريب ضخمة وضبطت أكثر من 400 كيلوغرام من المخدرات القادمة من مصر".

الإعلام العبري يكشف عن

ونشر التلفزيون العبري صورا قال إنها لجنود وجنديات من كتيبة كركال "الفهد" مع السيارة الرباعية والمخدرات التي تم ضبطها في جبل هاحريف على الحدود المصرية.

وقال الموقع العبري إنه "في الوقت الذي يجري فيه القتال في قطاع غزة، تواصل قوات الجيش الإسرائيلي إحباط عمليات تهريب المخدرات التي تتم كل أسبوع داخل الحدود".

المصدر: التلفزيون الإسرائيلي

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