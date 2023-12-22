المتحدث العسكري الإسرائيلي: أوشكنا على إكمال عملياتنا في شمال غزة

صرح المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري اليوم الجمعة، بأن قوات الجيش على وشك إكمال العمليات في المناطق الشمالية من قطاع غزة.

وقدم هاغاري، تحديثا عن وضع القتال، قائلا إن القوات "تواصل عملياتها البرية في خان يونس وفي الوقت نفسه تستعد لمواصلة القتال وتوسيع العملية في مناطق إضافية".

وأوضح المتحدث العسكري الإسرائيلي أنه " في هذه المرحلة نركز على تدمير الأنفاق، وتم تدمير الأنفاق التي استخدمت في 7 أكتوبر بالمتفجرات يوم أمس، ونستخلص العبر لكي نحافظ على قواتنا في شمال غزة"، مضيفا "نحن تقريبا في مرحلة السيطرة التشغيلية الكاملة على شمال قطاع غزة".

وفي إشارة إلى قرار مجلس الأمن الدولي الذي تم تبنيه اليوم الجمعة، قال هاغاري: "القرار الذي تم تمريره طالب بالإفراج غير المشروط عن المختطفين ومعالجة احتياجاتهم الإنسانية. وندعو المنظمات الدولية إلى تنفيذ القرار".

وفي حديثه عن التطورات على الجبهة اللبنانية، أعلن هاغاري مقتل أحد الجنود اليوم على الحدود مع لبنان في هجمات "حزب الله"، مشيرا إلى أن الجيش دمر مسيرة هذا الأسبوع كانت تستهدف إسرائيل عبر البحر.

هذا وأفادت القناة 13 الإسرائيلية اليوم الجمعة، بأنه ولأول مرة منذ اندلاع الحرب، يستعد الجيش الإسرائيلي لتسريح عدد كبير يصل إلى الآلاف من جنود الاحتياط الذي تم استدعاؤهم إلى غزة.

كما أشارت صحيفة "هآرتس" العبرية إلى أن الجيش الإسرائيلي أصبح بالفعل في خضم الانتشار لأجل المرحلة الثالثة، على عكس ما يعلنه صناع القرار الإسرائيليون.

وأعلنت القناة 12 الإسرائيلية مساء أمس الخميس، أن جنود الكتيبة 13 من لواء "جولاني" في الجيش الإسرائيلي انسحبت من قطاع غزة، "ليلتقطوا أنفاسهم بعد تكبدهم خسائر فادحة".

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى الأربعاء، 20 ألف قتيل فلسطيني و52 ألفا و600 جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

المصدر: RT