مراسلتنا: إصابة جنديين لبنانيين في الغارات الاسرائيلية على بلدة الناقورة
AFP
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أفادت مراسلة RT بأن جنديين في الجيش اللبناني أصيبا في الغارات الإسرائيلية على بلدة الناقورة في القطاع الغربي من جنوب لبنان.
وذكرت مراسلتنا أن الجنديين أصيبا إصابات طفيفة، جراء الغارات الإسرائيلية.
هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أن "طائرات سلاح الجو هاجمت أهدافا لحزب الله في الأراضي اللبنانية، بما في ذلك البنية التحتية والمواقع العسكرية التي يعمل منها عناصر الحزب. كما هاجمت قوات الجيش بالمدفعية مصادر النيران التي انطلقت منها آخر عمليات الإطلاق من لبنان باتجاه الشمال".
المصدر: RT