ارتفاع أسعار النفط وسط اضطراب الملاحة في البحر الأحمر

صعدت أسعار النفط في تداولات اليوم الجمعة مع استمرار التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط، واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.

وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.81% إلى 74.49 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.79% إلى 80.02 دولار للبرميل.

إقرأ المزيد

ويواصل المستثمرون تقييم التأثير المحتمل للوضع المتوتر في الشرق الأوسط على إمدادات الخام، إذ تشهد الملاحة في البحر الأحمر اضطرابا بسبب هجمات حركة "أنصار الله" اليمنية على سفن شحن.

ونقل موقع "ماركت وتش"رودني كلايتون، مدير المحفظة في شركة "داف فيلبس" لإدارة الاستثمارات: "بشكل عام، فإن وفرة الصراعات الدولية اليوم تدعم ارتفاع أسعار النفط".

المصدر: RT + نوفوستي