على متن طائرة رئاسية.. وصول أوائل الجرحى من غزة إلى الجزائر

وصل مساء يوم الخميس، إلى الجزائر أوائل الجرحى الفلسطينيين على متن طائرة رئاسية مجهزة طبيا، فيما يتم حاليا التكفل بهم في أحسن الظروف.

ووصل أوائل الجرحى من غزة إلى الجزائر، ويتعلق الأمر بفتاتين شقيقتين الأولى تبلغ 22 سنة من العمر مع إبنها الرضيع، والثانية تبلغ من العمر 16 سنة.

وقد وصلت الفتاتان على متن طائرة جزائرية رئاسية مجهزة طبيا، انطلقت من مطار العريش بمصر.

وتم تحويلهما إلى المستشفى العسكري "عين النعجة" بالعاصمة، كما أن حالة الفتاتين خطيرة، فيما يتم حاليا التكفل بهم جميعا في أحسن الظروف.

هذا وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصدر رسمي، في وقت سابق، أن الجزائر ستستقبل 400 طفل فلسطيني مصاب جراء القصف على قطاع غزة. موضحة أن"استقبالهم سيكون بالمستشفيات المدنية والعسكرية لولايات الجزائر العاصمة، وولاية وهران وولاية قسنطينة".

ومع دخول الحرب يومها الـ76، تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط تحذيرات منظمة الصحة العالمية من تفشي الأمراض المعدية بسبب الظروف الصحية السيئة، وعدم وجود مياه الشرب النظيفة.

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المصدر: RT