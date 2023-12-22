الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 471 عسكريا

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 471 منذ 7 أكتوبر، فيما بلغ عدد قتلاه منذ بدء عمليته البرية في غزة في الـ27 أكتوبر نحو 139 عسكريا.

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيانه إلى مقتل جنديين هما:

الملازم شاي إيلي 21 عاما، طالب في كتيبة غفين مدرسة الضباط، خدم كمقاتل في وحدة الإنقاذ التكتيكية الخاصة (669)، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

اللواء احتياط تال شواع 31 عاما، مقاتل في كتيبة الهندسة 7071 لواء كريتي (4)، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.

ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي بلغت حصيلة المصابين في صفوفه منذ 7 أكتوبر نحو 1929 جريحا، فيما بلغ عدد الجرحى في صفوف العسكريين منذ انطلاق العملية البرية في غزة نحو 771 جريحا.

وعلى الجانب الفلسطيني أعلن المكتب الحكومي في غزة أن عدد الضحايا بلغ 20 ألفا، والمصابين 52.6 ألف منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ77 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

المصدر: RT