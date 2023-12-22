مواجهات في بلدة برطعة قرب جنين بعد إصابة جندية إسرائيلية بحادث دهس (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة بأن جندية أصيبت إثر عملية دهس في برطعة قرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، تزامنا مع اقتحام الجيش للبلدة.

وأوضحت القناة الـ12 الإسرائيلية أن "الإصابة طفيفة وتم تحييد منفذ الحادث".

واندلعت مواجهات بين أهالي برطعة وقوات الجيش الإسرائيلي، أصيب خلالها 3 فلسطينيين بالرصاص، فيما تم اعتقال أحد المصابين.

وأظهرت فيديوهات متداولة إطلاق أحد الجنود النار على قدم مواطن من مسافة قريبة، تاركا إياه ينزف، قبل السماح للإسعاف بالوصول إليه.

المصدر: RT