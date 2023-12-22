تحليل لـ"سي إن إن": إسرائيل أسقطت مئات القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل على غزة

كشف تحليل لشبكة "سي إن إن" أن إسرائيل أسقطت مئات القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل على غزة، منذ 7 أكتوبر (بدء الحرب الأخيرة الجارية بين إسرائيل وحركة حماس).

وبين تحليل عملت عليه شبكة "سي إن إن" وشركة الذكاء الاصطناعي "Synthetaic" أنه "في الشهر الأول من حربها في غزة، أسقطت إسرائيل مئات القنابل الضخمة، الكثير منها قادر على قتل أو جرح الناس على بعد أكثر من 1000 قدم".

وحسب ما ذكرت "سي إن إن"، فقد "كشفت صور الأقمار الصناعية لتلك الأيام الأولى من الحرب عن أكثر من 500 حفرة ارتطام يزيد قطرها عن 12 مترا (40 قدما)، بما يتوافق مع تلك التي خلفتها القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل"، لافتة إلى أن "هذه القنابل أثقل بأربع مرات من أكبر القنابل التي أسقطتها الولايات المتحدة على داعش في الموصل بالعراق، خلال الحرب ضد الجماعة المتطرفة هناك".

وأفادت بأن "خبراء الأسلحة والحروب يلقون اللوم على الاستخدام المكثف للذخائر الثقيلة مثل القنبلة التي تزن 2000 رطل في ارتفاع عدد القتلى"، حيث أن "غزة مكتظة بالسكان أكثر من أي مكان آخر على وجه الأرض، وبالتالي فإن استخدام مثل هذه الذخائر الثقيلة له تأثير عميق".

من جهته، أوضح جون تشابيل، القانوني في CIVIC، وهي مجموعة مقرها واشنطن العاصمة تركز على تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين في الصراع أن "استخدام قنابل تزن 2000 رطل في منطقة مكتظة بالسكان مثل غزة يعني أن الأمر سيستغرق عقودا حتى تتعافى المجتمعات".

وتتعرض إسرائيل لضغوط دولية بسبب حجم الدمار في غزة، حتى أن حليفها القوي الرئيس الأمريكي جو بايدن اتهم إسرائيل بـ"قصف عشوائي" للقطاع الساحلي.

من جانبهم، يزعم المسؤولون الإسرائيليون أن "الذخائر الثقيلة ضرورية للقضاء على حماس"، وأن "إسرائيل تبذل كل ما في وسعها لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين".

في حين رد الجيش الإسرائيلي في بيان على تقرير "سي إن إن": "ردا على هجمات حماس الوحشية، يعمل جيش الدفاع الإسرائيلي على تفكيك القدرات العسكرية والإدارية لحماس"، مردفا: "في تناقض صارخ مع هجمات حماس المتعمدة على الرجال والنساء والأطفال الإسرائيليين، يتبع الجيش الإسرائيلي القانون الدولي ويتخذ الاحتياطات الممكنة للتخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين".

وتعتمد حماس على شبكة أنفاق مترامية الأطراف يعتقد أنها تمر عبر قطاع غزة، حيث يقول أنصار الحملة الإسرائيلية في غزة إن "الذخائر الثقيلة تعمل كخارقة للتحصينات، مما يساعد على تدمير البنية التحتية لحماس تحت الأرض".

في حين أن "القنابل التي تزن 2000 رطل تقتصد الجيوش الغربية في استخدامها عادة"، كما يقول الخبراء، وذلك بسبب "تأثيرها المحتمل على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل غزة".

تجدر الإشارة إلى أن القانون الإنساني الدولي يحظر القصف العشوائي.

من جهته، بين محلل استخبارات الدفاع الأمريكي السابق ومحقق جرائم الحرب السابق في الأمم المتحدة مارك غارلاسكو أن كثافة القصف الإسرائيلي في الشهر الأول على غزة "لم نشهدها منذ فيتنام".

وقام غارلاسكو، الذي يعمل حاليا كمستشار عسكري في "PAX"، وهي منظمة هولندية غير حكومية تدعو إلى السلام، بمراجعة جميع الحوادث التي تم تحليلها في تقرير "سي إن إن".

وعلق غارلاسكو قائلا: "عليك العودة إلى حرب فيتنام لإجراء مقارنة.. حتى في حربي العراق لم تكن الأمور بهذه الكثافة على الإطلاق".

وفق "سي إن إن"، يمكن للذخائر الثقيلة، التي تصنعها الولايات المتحدة في الغالب، أن "تسبب إصابات كبيرة ويمكن أن يكون لها شظايا قاتلة ضمن دائرة نصف قطرها - منطقة معرضة للإصابة أو الوفاة حول الهدف - يصل إلى 365 مترا (حوالي 1198 قدما)، أو ما يعادل 58 ملعب كرة قدم".

ويلقي خبراء الأسلحة والحروب اللوم على الاستخدام المكثف للأسلحة الثقيلة، مثل القنبلة التي تزن 2000 رطل، في ارتفاع عدد القتلى.

ووفقا للسلطات في قطاع غزة، قُتل حوالي 20 ألف شخص منذ 7 أكتوبر، وأغلب القتلى من النساء والأطفال.

هذا ودخلت "سي إن إن" في شراكة مع شركة "Synthetaic" الأمريكية للذكاء الاصطناعي، والتي استخدمت التصنيف التلقائي السريع للصور (RAIC) للكشف عن الحفر وأعمدة الدخان والمباني المتضررة في صور الأقمار الصناعية المخصصة فوق قطاع غزة.

وتمت مراجعة النتائج يدويا من قبل أحد أعضاء "Synthetaic"، وكذلك من قبل صحفيي "سي إن إن"، حيث أن النتائج تكشف وتؤكد شدة القصف الهائل خلال فترة زمنية قصيرة جدا"، وفقًا لآني شيل، مديرة المناصرة الأمريكية في CIVIC.

وعلى مدار أكثر من شهرين، شنت إسرائيل حربا مكثفة على غزة، جمعت بين القصف الجوي العنيف وطلقات المدفعية المتواصلة، فضلا عن الغزو البري الذي بدأ في 27 أكتوبر، حيث أحدثت العملية دمارا امتد عبر مساحات شاسعة من الجيب المحاصر، وفق ما أظهرت صور الأقمار الصناعية وعروض الفيديو.

وفي هذا الصدد، قال لاري لويس، مدير الأبحاث في مركز التحليلات البحرية (CNA) وكبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الأضرار المدنية سابقا: "في غضون شهرين، شهدنا مستوى من الضربات في هذه المنطقة الصغيرة في غزة يماثل ما رأيناه في الموصل والرقة مجتمعين"، في إشارة إلى عمليات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد معقلين لتنظيم "داعش"، متابعا: "إنها كمية لا تصدق من الضربات، من ناحية الفترة الزمنية".

وقد أسقطت الولايات المتحدة قنبلة تزن 2000 رطل مرة واحدة فقط خلال حربها ضد داعش ــ أحدث حرب غربية على جماعة مسلحة في الشرق الأوسط. تم اسقاطها على ما يسمى عاصمة الخلافة المعلنة في الرقة بسوريا.

وفي 6 نوفمبر- اليوم الأخير لمجموعة بيانات "سي إن إن" و "Synthetaic" - تجاوز عدد القتلى في غزة 10000 شخص، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، نقلا عن السلطات في غزة.

وفي وقت لاحق من ذلك الأسبوع، أشارت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف – وهي أكبر دبلوماسية أمريكية في الشرق الأوسط – إلى أن عدد القتلى قد يكون "أعلى من ذلك".

وصرحت ليف خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بالقول: "في هذه الفترة من الصراع وظروف الحرب، من الصعب جدًا على أي منا تقييم معدل الضحايا.. نعتقد أن الحصيلة مرتفعة جدًا، بصراحة. وقد يكون أعلى مما يتم الاستشهاد به".

ونقلت "سي إن إن" في الأسبوع الماضي، عن مصادر استخباراتية أمريكية لشبكة أن "40-45% من ذخائر جو-أرض البالغ عددها 29 ألفا التي تم إسقاطها على غزة بحلول ذلك الوقت كانت ما يسمى بالقنابل الغبية"، وهي ذخائر غير موجهة يمكن أن تشكل تهديدا أكبر للمدنيين، خاصة في المناطق المكتظة بالسكان مثل غزة.

ومن المحتمل أن تكون بعض هذه القنابل عبارة عن قنابل تزن 2000 رطل التي تم رصدها في صور الأقمار الصناعية للحفر، إذ تمتلك إسرائيل ترسانة ضخمة من القنابل الكبيرة المعروفة باسم "MK-84" ، وعندما يتم إضافة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) إلى "MK-84"، تصبح القنبلة معروفة باسم "GBU-31".

وذكرت "سب إن إن " نقلا عن شخصين مطلعين على الأمر، أن الولايات المتحدة زودت إسرائيل بأكثر من 5400 من "MK-84" منذ 7 أكتوبر.

ولفت تشابيل من CIVIC إلى أن "الدمار الذي رأيناه للمجتمعات في غزة، للأسف، شاركت في التوقيع عليه الولايات المتحدة"، مستطردا: "يتم تنفيذ الكثير منها بواسطة قنابل مصنوعة في الولايات المتحدة".

و"تظهر القنابل التي تزن 2000 رطل بشكل بارز في الهجمات على محيط مدينة غزة، مركز العملية العسكرية الإسرائيلية في أكتوبر ومعظم نوفمبر"، حسب "سي إن إن".

وأظهرت صور الأقمار الصناعية في مخيم جباليا للاجئين شمال غزة حفرتين كبيرتين تتفقان مع القصف الإسرائيلي في 31 أكتوبر، والذي نددت به الأمم المتحدة ووصفته بأنه "هجوم غير متناسب يمكن أن يرقى إلى مستوى جرائم حرب"، حيث أدى الهجوم إلى مقتل أكثر من 100 شخص، وفقا لمتابعة الأضرار المدنية في منظمة "Airwars"، وتسبب في أضرار كارثية في المنطقة المكتظة بالسكان.

ويبلغ عرض الحفرتين اللتين خلفهما الهجوم، والذي وصفه الخبراء بـ "الزلزال" من حيث تأثيره، 24 مترا (حوالي 79 قدمًا) و13 مترا (حوالي 43 قدمًا) على التوالي، وفقًا لصور الأقمار الصناعية.

كما "تظهر حفرة كبيرة تشبه ما تحدثه قنبلة تزن 2000 رطل على الطريق السريع الساحلي الذي يمر عبر مخيم الشاطئ، وفي أحد الأحياء الواقعة شمال المخيم مباشرة، تظهر 14 حفرة تشير إلى قنابل تزن 2000 رطل في كيلومتر مربع واحد"، وفق "سي إن إن".

ويعتبر مخيم الشاطئ أحد المناطق الأولى في غزة التي أنشأت فيها القوات البرية الإسرائيلية موطئ قدم راسخ، فيما أظهرت صور الأقمار الصناعية لمخيم اللاجئين في 6 نوفمبر أنه قد تم تدميره بالكامل بسبب القصف.

ويتجلى تأثير القنابل ذات شظايا قاتلة ضمن دائرة نصف قطرها يصل إلى 365 مترًا، ويبلغ وزنها 2000 رطل، في العديد من مقاطع الفيديو التي استعرضتها "سي إن إن"، حيث شوهد العديد من المباني وقد سويت بالأرض في ضربة واحدة.

بالإضافة إلى ما سبق، حددت شبكة "سي إن إن" مقطع فيديو وطابقته مع حفر بعمق 12 مترًا و15 مترًا، بما يتوافق مع مفعول القنابل التي تزن 2000 رطل، في صور الأقمار الصناعية.

المصدر: "سي إن إن"