الخارجية الروسية تؤكد لسفير تل أبيب في موسكو ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فرشينين، خلال لقاء مع السفير الإسرائيلي لدى موسكو ألكسندر بن تسفي، على الضرورة الملحة لإنجاز وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "جرت خلال المحادثات مناقشة الوضع الحالي في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وخاصة في قطاع غزة، مع الارتكاز على النظر في هذه القضايا داخل مجلس الأمن الدولي والمنصات التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة".

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وبالإضافة إلى تأكيد الجانب الروسي على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار، أكد فرشينين على أهمية ضمان الوصول الآمن ومن دون عوائق إلى الضحايا والمحتاجين.

وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الجمعة أنها أرسلت شحنة مساعدات إنسانية جديدة لسكان قطاع غزة بوزن 20 طنا إلى مطار العريش المصري في سيناء.

وجاء في بيان الوزارة: "توجهت طائرة "إيل-76" تابعة لوزارة الطوارئ الروسية إلى مطار العريش المصري تحمل 20 طنا من المساعدات الإنسانية من بطانيات ومؤن وأغذية وملابس وأدوية وغيرها من المستلزمات لسكان قطاع غزة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد استبعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قبل أن يتم "القضاء" على حركة حماس.

وقال في بيان يوم الأربعاء الماضي إنه يستبعد أي وقف لإطلاق النار في قطاع غزة قبل أن تحقق الدولة العبرية "كل الأهداف" التي وضعتها، وفي مقدمها "القضاء" على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ77 حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، رغم انسحاب أهم لواء إسرائيلي "بشكل مؤقت".

المصدر: RT