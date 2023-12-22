الطوارئ الروسية تعلن إرسال طائرة مساعدات إضافية لسكان غزة (فيديو)

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أنها أرسلت شحنة مساعدات إنسانية جديدة لسكان قطاع غزة بوزن 20 طنا إلى مطار العريش المصري في سيناء.

وجاء في بيان وزارة الطوارئ الروسية: "توجهت طائرة "إيل-76" تابعة لوزارة الطوارئ الروسية إلى مطار العريش المصري تحمل 20 طنا من المساعدات الإنسانية من بطانيات ومؤن وأغذية وملابس وأدوية وغيرها من المستلزمات لسكان قطاع غزة".

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ويتم تنفيذ المهمة الإنسانية بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبإشراف وزير الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف.

وذكرت الوزارة أنه سيتم تسليم الشحنة لممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري الذين سينقلونها إلى قطاع غزة.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق أنها أرسلت 15 طائرة إلى العريش نقلت 350 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان غزة منذ بدء الحرب على القطاع.

المصدر: RT