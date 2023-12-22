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مجلس الأمن الدولي يعتمد قرارا بشأن توسيع دخول المساعدات إلى قطاع غزة دون الدعوة لوقف إطلاق النار

باتروشيف يبحث هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي حل المشكلات الإنسانية في قطاع غزة

أخبار العالم العربي

باتروشيف يبحث هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي حل المشكلات الإنسانية في قطاع غزة
Sputnik
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بحث سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف خلال محادثة هاتفية مع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي سبل حل المشكلات الإنسانية في قطاع غزة.

ووفقا لما نشره المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي، اليوم الجمعة، "بحث نيكولاي باتروشيف وتساحي هنغبي سبل معالجة المشكلات الإنسانية في غزة".

وعلى صعيد متصل، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "روسيا تبذل قصارى جهدها وأهم أولوياتها الآن إطلاق مواطنينا الرهائن لدى "حماس" وإجلاء جميع الروس الذين يريدون مغادرة قطاع غزة، وبالتوازي نبذل جهدنا في سبيل حل المشكلات الإنسانية المتمثلة بإيصال الأدوية والمساعدات لسكان قطاع غزة والأولوية الثالثة والأكثر إلحاحا هي وقف إطلاق النار ليس فقط لحل بعض المشاكل الإنسانية، بل وقف إطلاق النار على أساس دائم لحل المشكلة العالقة منذ 75 عاما وهي قيام دولة فلسطينية".

وأشار إلى أنه وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، فإن الدولة الفلسطينية يجب أن تكون موحدة ومستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام وفي ظل علاقات حسن جوار.

 

المصدر: تاس

 

 

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