تحديث مستمر... قتلى وجرحى وسط اشتباكات عنيفة وقصف إسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة

أفاد مراسل RT باندلاع اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية المتوغلة في عدة محاور شمال وجنوب قطاع غزة بمختلف الأسلحة والذخائر.

محور الشمال...

وأشار مراسلنا إلى أن الاشتباكات تركزت شرق مخيم جباليا ومدينة بيت حانون شمال القطاع، حيث تم استخدام كافة أنواع الأسلحة والقذائف المضادة للدروع والأفراد في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

ويستمر القصف المدفعي المكثف على مخيم جباليا وجباليا البلد بالتزامن مع اشتباكات عنيفة في شرق المخيم.

ولفت مراسلنا إلى وقوع ما لا يقل عن 9 قتلى وعشرات الإصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة أبو سكندر في الشيخ رضوان.

كما استهدف الطيران الإسرائيلي عدة منازل في منطقة الجرن شمال القطاع خلال الليلة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة بغزة بأن القوات الإسرائيلية قنصت إحدى العاملات في مستشفى العودة المحاصر.

فيما أشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن القوات الإسرائيلية أفرجت عن عدد من طواقمه تم اعتقالهم داخل مركز إسعاف جباليا، ولا يزال 8 آخرون رهن الاعتقال

محور الوسط..

استهدفت القوات الإسرائيلية منزلا سكنيا في منطقة الحكر بدير البلح، ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى، تزامنا مع قصف مدفعي مكثف يستهدف مناطق جنوب شرقي دير البلح وسط القطاع.

بالتزامن قتل 7 فلسطينيين إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا بالمخيم الجديد غربي مخيم النصيرات.

محور الجنوب..

اندلعت اشتباكات عنيفة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أسفر القصف الإسرائيلي عن وقوع 6 قتلى وعدد من الإصابات في قصف لمنزل شمال رفح، وعدد من الإصابات في استهداف آخر في مخيم يبنا جنوبا.

كما استقبل مستشفى غزة الأوروبي 6 قتلى جراء قصف إسرائيلي لمنزل عائلة العقاد في خان يونس، عرف منهم مهدي العقاد مدير مركز شرطة البلد.

المصدر: RT