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"إسرائيلي واحد مقابل 11 فلسطينيا".. صحيفة: مصر تقدم مقترحا لإسرائيل

أخبار العالم العربي

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قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن مسؤولين أمنيين مصريين اقترحوا على تل أبيب وحركة "حماس" صفقة جديدة لتبادل الأسرى، وإعلان هدنة إنسانية في قطاع غزة.

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وأوضحت الصحيفة أن الصفقة تشمل إطلاق 10 أسرى فلسطينيين بالسجون الإسرائيلية مقابل كل أسير إسرائيل لدى المقاومة في غزة.

واستندت الصحيفة العبرية إلى تقرير بصحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من حزب الله، جاء فيه أن مبدأ إطلاق سراح رهينة إسرائيلية واحدة مقابل 10 أسرى فلسطينيين لا يزال قائما.

وأضافت المصادر أن إسرائيل تريد رؤية مطالب حماس في ما يتعلق بأسماء الأسرى الذين تريد الحركة إطلاق سراحهم كجزء من الصفقة قبل الموافقة على هذه الخطوة.

المصدر: يديعوت أحرونوت

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