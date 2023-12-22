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سفير فلسطين لدى فيينا: النمسا تنتهك حيادها من خلال معارضة وقف إطلاق النار في غزة

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سفير فلسطين لدى فيينا: النمسا تنتهك حيادها من خلال معارضة وقف إطلاق النار في غزة
AP
قطاع غزة
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اتهم سفير فلسطين لدى فيينا صلاح عبد الشافي النمسا بأنها تنتهك حيادها عندما تعارض وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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وقال السفير في حديث لوكالة "نوفوستي": "لسوء الحظ فإن الحكومة النمساوية تنتمي إلى أقلية الحكومات في هذا العالم التي لا تزال تعارض وقف إطلاق النار حتى الآن، وتنتمي إلى أقلية أولئك الذين يؤيدون الجانب الإسرائيلي بدون أي شروط، برأيي تنتهك النسما بهذه الصورة حيادها المنصوص عليه في دستور البلاد".

وأشار إلى أن هذا الوضع يعد "تخليا كاملا عن الموقف النمساوي التقليدي"، مضيفا: "يثير قلقا لدينا أن دولة مثل النمسا التي كانت تلعب دائما دور الوسيط... استبعدت نفسها".

وذكر أنه اليوم في حالة النمسا يخص ذلك كل النزاعات في العالم.

وكانت النمسا في قائمة الدول العشر التي صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد اتخاذ القرار الذي يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وصوتت لصالح القرار 153 دولة، وعارضته 10 دول وامتنعت 23 دولة عن التصويت.

المصدر: نوفوستي

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