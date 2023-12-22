"حماس": تهديد غالانت يعبر عن فشله في تحقيق أهداف عدوانه سوى قتل المدنيين وتدمير المنشآت المدنية

صرحت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأن تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي بقتل قيادات الحركة في غزة، ما هو إلا تعبير عن فشله الذريع في تحقيق أهداف حربه على القطاع.

وقالت الحركة في بيان: "تهديد مجرم الحرب يوآف غالانت باقتراب جيشه المهزوم من قتل قادة المقاومة في غزة هو تهديد فارغ المضمون يستخدمه لتسويق إنجازات وهمية، وتعبير عن فشله الذريع في تحقيق أي من أهداف عدوانه على غزة سوى جرائم قتل المدنيين وتدمير المنشآت المدنية".

وفي وقت سابق، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بأن "الجيش سيواصل تعميق عملياته حتى يحقق أهدافه وأولها تصفية حماس وإعادة المخطوفين".

وفي وقت سابق يوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الجيش الإسرائيلي استهدف ثلاث مناطق على الأقل في قطاع غزة، حيث دعا إلى إخلاء المدنيين إليها.

وذكرت قناة "سي ان ان" أنه في 1 ديسمبر، نشر الجيش الإسرائيلي خريطة لقطاع غزة تشير إلى المناطق التي سيتم استهدافها، وكذلك الأراضي التي يجب على المدنيين إخلاؤها، لكن تشير القناة إلى أن التعليمات أثارت مخاوف الفلسطينيين بسبب عدم القدرة على الوصول إليها بسبب مشاكل الاتصال، وقد كانت (المعلومات) "في بعض الأحيان غير دقيقة ومضللة."

وأضافت: "مقاطع الفيديو والصور الموزعة على الإنترنت، وصور الأقمار الصناعية، وكذلك تقارير وسائل الإعلام المحلية، تؤكد توجيه ثلاث ضربات إسرائيلية على مناطق طُلب من المدنيين البحث فيها عن مأوى".

وأوضحت القناة أن الجيش الإسرائيلي أكد لها أنه وجه ضربات لهذه المناطق بعد أن أشارت تقارير استخباراتية إلى أن هذه الأماكن "كانت مخابئ لقادة أحد كتائب حركة حماس"، وأشارت القناة إلى بيان للجيش الإسرائيلي، جاء فيه: "يواصل الجيش الإسرائيلي القيام بعمليات عسكرية ضد البنية التحتية وإرهابيي حماس، أينما كانوا في قطاع غزة".

إلى ذلك أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال محادثة هاتفية، اليوم الجمعة، أهمية وقف سفك الدماء في قطاع غزة في أسرع وقت واستئناف عملية التسوية السياسية.

المصدر: RT