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"تحالف حماية السفن الإسرائيلية لا يرهبنا".. مسيرات حاشدة في اليمن نصرة للأقصى (صور)

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صنعاء
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بدأت حشود غفيرة من اليمنيين التوافد على ميدان السبعين في صنعاء للمشاركة في مسيرة "تحالف حماية السفن الإسرائيلية لا يرهبنا".

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كما شهدت حجة وصعدة بحضور قيادات السلطة المحلية اليوم الجمعة مسيرات ووقفات جماهيرية حاشدة نصرة للأقصى.

وأكد المشاركون فيها أن "تحالف حماية السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر لا يحرك في اليمنيين شعرة واحدة ولن يثني أحفاد الأنصار عن منع مرور السفن المتجهة إلى فلسطين المحتلة أو السفن الإسرائيلية".

ويوم الثلاثاء، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن إطلاق تحالف دولي من قوة متعددة الجنسيات لحماية حركة الملاحة بالبحر الأحمر في أعقاب هجمات الحوثيين على السفن المتجهة إلى إسرائيل.

وتضم القوة التي ستعمل تحت اسم "حارس الازدهار" بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا والدنمارك.

صنعاء
حجة
حجة
صعدة
صعدة

المصدر: سبأ

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