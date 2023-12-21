بيان أممي مثير للقلق حول مصير نصف مليون شخص مع الأطفال في قطاع غزة

حذرت منظمة الغذاء التابعة للأمم المتحدة "فاو" من ارتفاع مستوى سوء التغذية جراء الأزمة الغذائية التي تضرب قطاع غزة، مشيرة إلى أن نسبة 79% من السكان هناك يعيشون حالة طوارئ.

وجاء في تقرير المنظمة الدولية "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" أنه بحسب تصنيف "فاو" فإن الوضع الذي يواجه كافة سكان قطاع غزة ضمن فترة التوقعات (8 ديسمبر 2023 - 7 فبراير 2024) يتميز بسمة "الأزمة الحادة".

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ولفت التقرير إلى أن خطر المجاعة في القطاع يتزايد مع كل يوم إضافي من استمرار القتال والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية.

وأضاف: "الكثافة الشديدة أو انعزال الأشخاص في ملاجئ غير ملائمة أو في مناطق تفتقر إلى الخدمات الأساسية يؤدي إلى خطر المجاعة".

كما يسلط التقرير الأممي الضوء على أن أسرة واحدة على الأقل من كل 4 أسر في غزة - أي أكثر من نصف مليون شخص - تواجه نقصا كارثيا في الحصول على الغذاء.

وشدّدت منظمة الأغذية والزراعة الأممية أيضا إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد بشكل يبعث على القلق بين الأطفال دون سن الـ5 وارتفاع معدلات وفيات الأطفال.

وبالتوازي مع ذلك، حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف" من أن قطاع غزة "هو أخطر مكان في العالم على الطفل"، مبينة أن أطفال القطاع لا يحصلون على 90% من حاجتهم الطبيعية للمياه.

ولفت إلى أنه "بموجب القانون الدولي، يجب أن يتمتع المكان الذي يتم إجلاء الناس إليه بموارد كافية للبقاء على قيد الحياة، بما فيها المرافق الطبية والغذاء والمياه"، محذرا من أنه مع ارتفاع معدلات سوء التغذية بين أطفال غزة، "أصبحت أمراض الإسهال مميتة".

المصدر: تاس