غوتيريش: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ينتشر خارج حدود غزة

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ينتشر بالفعل خارج قطاع غزة.

وقال غوتيريش للصحافيين: "انتشار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خارج حدود غزة بات يحدث بالفعل".

وأكد غوتيريش أن الضفة الغربية قد "وصلت فعلا إلى نقطة الغليان"، وأن النيران تشتعل يوميا على الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، وأن الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن على السفن في البحر الأحمر يمكن أن تؤثر سلبا على سلاسل التوريد العالمية.

وفي وقت سابق، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، إن غوتيريش شاهد الفيلم الوثائقي الذي أعده الجيش الإسرائيلي عن هجوم "حماس" يوم 7 أكتوبر.

وذكرت القناة 12 أن غوتيريش شاهد الفيديو الذي تبلغ مدته 47 دقيقة في عرض خاص في مقر الأمم المتحدة بعد ضغوط كبيرة من المسؤولين الإسرائيليين.

ووفقا لمندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، قال غوتيريش بعد مشاهدة الفيديو إن هجوم حماس في جنوب إسرائيل هو "الإنسانية في أسوأ حالاتها".

وكتب إردان على منصة X: "الآن سنرى ما إذا كانت تصريحاته العلنية ستتغير وما إذا كان يفهم حقا مهمة إسرائيل المتمثلة في القضاء على هذا الشر من على وجه الأرض وإعادة الرهائن إلى الوطن".

وأضاف: "لو التزمت الأمم المتحدة بمبادئها التأسيسية، لكنت سمعت مثل هذا الكلام في اليوم الأول للحرب".

وها هي قد دخلت الحرب على غزة يومها الـ77 حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، رغم انسحاب أهم لواء إسرائيلي "بشكل مؤقت".

المصدر: تاس