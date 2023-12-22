نادي الأسير الفلسطيني: القوات الإسرائيلية اعتقلت 4600 شخص في الضفة الغربية

أعلن نادي الأسير الفلسطيني أنه منذ الـ7 من أكتوبر الماضي اعتقلت القوات الإسرائيلية أكثر من 4600 فلسطيني في مختلف مدن ومحافظات الضفة الغربية.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن حصيلة الاعتقالات الكاملة توزعت كالتالي:

بلغت حصيلة الاعتقالات أكثر من 4655 كان أعلاها في محافظة الخليل والتي بلغت أكثر من 1000 حالة اعتقال.

النساء: بلغت حصيلة الاعتقالات في صفوف النساء نحو 160 حالة (تشمل النساء اللواتي اعتقلن من داخل أراضي عام 1948).

الأطفال: بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال أكثر من 260 حالة.

الصحفيين: منذ الـ 7 من أكتوبر تم اعتقال 46 صحفيا، افرج عن بعضهم بقي منهم في السجون الإسرائيلية 32 تم تحويل 20 منهم إلى الاعتقال الإداريّ.

صدر نحو 2345 أمر اعتقال إداري بعد الـ 7 من أكتوبر، توزعت ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد.

بلغ إجمالي أعداد الأسرى في السجون الإسرائيلية حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي أكثر من 7800، بينهم أكثر من 2870 معتقلا إداريا، و260 صنفوا "كمقاتلين غير شرعيين".

وبحسب نادي الأسير فقد "وارتقى في السجون الإسرائيلية منذ الـ7 من أكتوبر الماضي 6 أسرى فلسطينيين هم عمر دراغمة من طوباس، وعرفات حمدان من رام الله، وماجد زقول من غزة، وشهيد رابع لم تعرف هويته، وعبد الرحمن مرعي من سلفيت، وثائر أبو عصب من قلقيلية.

ولفت النادي إلى أن إسرائيل كشفت عن معطيات تشير إلى مقتل معتقلين آخرين من غزة في معسكر "سديه تيمان" في بئر السبع، فيما لم يتم الكشف عن أي معطى بشأن مصير معتقلي غزة حتى اللحظة.

وأضاف النادي أنه إلى جانب حملات الاعتقال نفّذت القوات الإسرائيلية إعدامات ميدانية، شملت أفرادًا من عائلات المعتقلين.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ77 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

المصدر: RT