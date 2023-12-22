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مشروع قرار في الكونغرس الأمريكي لإدانة الإسلاموفوبيا والتمييز ضد الفلسطينيين

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مشروع قرار في الكونغرس الأمريكي لإدانة الإسلاموفوبيا والتمييز ضد الفلسطينيين
AP
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قدمت مجموعة من المشرعين الأمريكيين عن الحزب الديمقراطي مشروع قرار للنظر فيه من قبل مجلس النواب يدين الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية والتمييز ضد الفلسطينيين.

ووفقا للوثيقة فإنه يتعين على الولايات المتحدة "ألا تتسامح مع الجرائم الناجمة عن الكراهية وكراهية الإسلام ومعاداة السامية والتمييز ضد الفلسطينيين والعرب".

وقالت صاحبة مشروع القرار ديليا راميريز، إن أعضاء الكونغرس تقدموا بهذا المشروع تخليدا لذكرى الطفل الأمريكي من أصل فلسطيني البالغ من العمر 6 أعوام، والذي توفي في مدينة بلينفيلد، على يد جار أعمته الكراهية الموجهة ضد الفلسطينيين في ظل الوضع الذي يشهده قطاع غزة.

ويعكس مشروع القرار انقساما بين المشرعين الديمقراطيين، حيث يصف المحافظون ذوو الميول اليسارية إسرائيل بالمعتدية ويدعونها إلى إنهاء حملتها الانتقامية في غزة، في حين يؤكد الليبراليون أن إسرائيل حليف مهم وينبغي دعمه.

المصدر: تاس

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