 
مباشر

ماكرون يهنئ السيسي بولايته الجديدة ويبحث معه والوضع في غزة

أخبار العالم العربي

ماكرون يهنئ السيسي بولايته الجديدة ويبحث معه والوضع في غزة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wngs

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هنأه فيه بفوزه بولايته الجديدة، وبحث معه العلاقات الثنائية والوضع في غزة.

إقرأ المزيد
السيسي: الرئيس الفرنسي وعد بإرسال سفينة لعلاج الجرحى في غزة
السيسي: الرئيس الفرنسي وعد بإرسال سفينة لعلاج الجرحى في غزة

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر أحمد فهمي، بأن الرئيس الفرنسي حرص على توجيه التهنئة للرئيس المصري بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمصر لفترة رئاسية جديدة، مؤكدا استمرار فرنسا في تعزيز علاقات التعاون المميزة مع مصر، وهو ما ثمنه الرئيس، مؤكداً من جانبه عمق العلاقات المصرية الفرنسية وأهمية الجهود المتواصلة لتعزيزها في المجالات كافة.

وذكر المتحدث أن الاتصال تطرق أيضا إلى الأوضاع الإقليمية، حيث استمع الرئيس الفرنسي إلى رؤية الرئيس المصري بشأن ضرورة وقف العمليات العسكرية فى قطاع غزة لحماية المدنيين ونفاذ المساعدات الإنسانية بلا عوائق وبالكميات التي تلبي الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع، واتفق الرئيسان على تكثيف الجهود المشتركة ذات الصلة، كما أكدا أهمية تجنب ما من شأنه توسيع نطاق الصراع في المنطقة حرصاً على مقدرات شعوبها اللي تتطلب ترسيخ الاستقرار الإقليمى.

وتوافق الرئيسان كذلك على ضرورة العمل الجاد دوليا لدفع جهود تسوية القضية الفلسطينية بشكل عادل ومستدام من خلال إنفاذ حل الدولتين.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: الغرب لم يتخل عن أهدافه العدوانية في أوكرانيا ونحن أيضا لا نتخلى عن أهداف عمليتنا العسكرية