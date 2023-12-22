"حزب الله" اللبناني يعرض مشاهد من استهدافه ثكنة شوميرا وموقع العباد التابعين للجيش الإسرائيلي

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من استهدافه ثكنة شوميرا وموقع العباد التابعين للجيش الإسرائيلي بحذاء الجنوب اللبناني.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "استهداف ثكنة شوميرا وموقع العباد التابعين لجيش العدو الإسرائيلي".

وأعلن "حزب الله" اللبناني يوم الجمعة استهداف تجمعات لضباط وجنود في الجيش الإسرائيلي وثكنة عسكرية إسرائيلية بحذاء الجنوب اللبناني مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وعقب تنفيذ الجيش الإسرائيلي ضربات قوية بجنوب لبنان ليل الأربعاء، ودوي صافرات الإنذار بمستوطنة كريات شمونا، توجد حاليا مخاوف في الشمال من إمكانية اتساع نطاق النيران، وفق الإعلام العبري.

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وأمس الخميس، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف جنود ومواقع ومستوطنات إسرائيلية بأنواع مختلفة من الصواريخ والأسلحة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

المصدر: RT