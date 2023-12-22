شهود عيان: عشرات القتلى ملقون على الأرض بمحيط المشفى الإندونيسي "فيديو"

أفاد شهود عيان اليوم الجمعة، بأن عشرات القتلى ملقون على الأرض بعد تراجع الدبابات الإسرائيلية من محيط المشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق حجم المأساة في محيط المشفى وجثث القتلى شبه المتحللة الملقاة على الأرض، ما يفاقم مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة.

وأفاد مراسل RT في وقت سابق اليوم باندلاع اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية المتوغلة في عدة محاور شمال وجنوب قطاع غزة بمختلف الأسلحة والذخائر.

بالتزامن يستمر سلاح الطيران والمدفعية الإسرائيلية بشن غاراته على مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى في مناطق شمال وجنوب القطاع.

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 20057 قتيلا، وحصيلة المصابين إلى أكثر من 53320 ألفا منذ 7 من أكتوبر الماضي.

أما على الجانب الإسرائيلي فأعلن الجيش الإسرائيلي عن ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 471 منذ 7 أكتوبر، فيما بلغ عدد قتلاه منذ بدء عمليته البرية في غزة في الـ27 أكتوبر نحو 139 عسكريا.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ77 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

المصدر: RT