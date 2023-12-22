الخارجية الروسية: بوغدانوف والسفير الإيراني يبحثان الوضع في غزة وتسوية المشكلة الفلسطينية

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف والسفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي، الأوضاع في قطاع غزة وآفاق تسوية المشكلة الفلسطينية، حسبما جاء في بيان الخارجية الروسية.

وجاء في البيان: "تبادل نائب وزير الخارجية الروسي بوغدانوف معلومات حول نتائج الدورة السادسة لمنتدى التعاون الروسي العربي الذي عقد في 20 ديسمبر في مراكش، في الوقت نفسه تمت الإشارة إلى أن هذا الشكل من التواصل مع جامعة الدول العربية وأعضائها يوفر فرصة لتبادل وجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية الراهنة ذات الاهتمام المشترك".

كما أشار البيان إلى اهتمام الجانبين خلال اللقاء بالأوضاع في قطاع غزة وآفاق حل المشكلة الفلسطينية بشكل عام.

وأكد الجانب الروسي على الموقف الثابت بشأن عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وإيران، كما تم التأكيد على الاحترام الدائم لسيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأشار البيان أيضا، إلى أنه تم تأكيد التزام موسكو وطهران بالحفاظ على حوار سياسي نشط وتنسيق النهج لصالح الحل السلمي للأزمات والصراعات في الشرق الأوسط.

وها هي قد دخلت الحرب على غزة يومها الـ77 حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، رغم انسحاب أهم لواء إسرائيلي "بشكل مؤقت".

المصدر: تاس