شرطة روما: للفلسطينيين حق التظاهر مع التزامنا بأمن الطائفة اليهودية

شدد مفوض شرطة روما، كارميني بلفيوري، على حق الفلسطينيين في الخروج في مظاهرات بالعاصمة الإيطالية.

وقال المسؤول الأمني، خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة بمناسبة أعياد الميلاد: "إن تأمين كل ما يختص بمواقع الطائفة اليهودية هو التزام كبير قمنا به بكل شغف".

وأكد: "علاوة على ذلك، أردت بشدة أن يتمكن الفلسطينيون من التظاهر، لأنني اعتبرته أمرا صائبا وحقا، حيث منحناهم ما نمنحه للجميع".

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني قد أكد في وقت سابق، أن "الحكومة لن تحظر المظاهرات المؤيدة للقضية الفلسطينية"، موضحا أن"إيطاليا بلد ديمقراطي، ولا ينبغي حظر المظاهرات السلمية من أجل السلام في الشرق الأوسط أو لصالح فلسطين".

هذا وحض وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إسرائيل على اتباع "نهج أكثر استهدافا" في حربها، واحترام القانون الإنساني الدولي والحد من الخسائر في صفوف المدنيين بقطاع غزة، خلال اجتماعه بنظيره الإيطالي أنطونيو تاياني في روما.

ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ77 تواصل القوات الإسرائيلية قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، رغم انسحاب أهم لواء إسرائيلي "بشكل مؤقت"، فيما تلقى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان معلومات مثيرة للقلق تفيد بأن قوات الجيش الإسرائيلي قتلت ما لا يقل عن 11 فلسطينيا عزّل أمام أفراد أسرهم.

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المصدر: RT + "آكي"