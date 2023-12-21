وزير الخارجية المصري يعلق على "النفاذ" إلى قناة السويس في ظل هجمات الحوثيين

علق وزير الخارجية المصري سامح شكري على التوترات القائمة في البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين "دعما لفلسطين"، ووقف العديد من شركات الشحن والملاحة العالمية لإبحار سفنها عبره.

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني، قال سامح شكري: "نشترك في المبادئ الخاصة بحرية الملاحة وضرورة الحفاظ عليها"، لافتا إلى أن "الدول المشاطئة للبحر الأحمر تضطلع بمسئولية في إطار تأمينه".

وأضاف شكري: "نتعاون مع شركائنا لتوفير حرية الملاحة في البحر الأحمر وتيسير النفاذ إلى قناة السويس"، موضحا أن مباحثاته مع نظيره البريطاني تناولت تلك المسألة.

وأردف: "المملكة المتحدة عضو في تشكيل وحدة بحرية جديدة لحماية التجارة في البحر الأحمر"، متابعا: "مصر تتعاون مع شركائها في أطر أخرى، ومستمرون في التنسيق والحديث بشأن أفضل الوسائل لتوفير حرية الملاحة، وضمان نفاذ المنتجات ومنع أي تأثيرات سلبية على سلاسل الإمداد".

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد أعلن يوم الاثنين، إطلاق عملية "حارس الازدهار" التي شملت عدة دول.

وفي وقت سابق، أكد المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، أن التحالف الذي أعلنته الولايات المتحدة، هو "جزء لا يتجزأ من العدوان" على الشعب الفلسطيني وقطاع غزة.

من جهتها، شكرت إسرائيل الدول المشاركة في "حارس الازدهار" على دعمها لها في "حربها ضد المحور الإرهابي الإيراني"، في حين "نصح" المكتب السياسي لحركة "أنصار الله"، الدول بعدم المشاركة في المهمة محذرا من استهداف السفن التابعة لها.

المصدر: "الشروق" + RT