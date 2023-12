وزير الخارجية المصري: المساعدات الإنسانية مكدسة في العريش ولا تمر بسبب إجراءات التفتيش

الآن: وقائع المؤتمر الصحفي المشترك لوزيري خارجية مصر وبريطانيا من مقر قصر التحرير بالقاهرة.



Now: The Joint Press conference between 🇪🇬 FM Sameh Shoukry & 🇬🇧 Foreign Secretary @David_Cameron at Tahrir Palace, Cairo@UKinEgypt@FCDOGovUK

https://t.co/UMmagrXmWt