خبير يوضح..هل تؤثر التوترات في البحر الأحمر على قناة السويس؟

أوضح الخبير الدولي في مجال النقل البحري الربان منتصر السكري، أن التوترات في البحر الأحمر لن تؤثر على قناة السويس، لافتا إلى أن عدد السفن العابرة من القناة لم يقل بسبب الأحداث.

وخلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "أون"، قال منتصر السكري إن "الحوثيين، كل مطالبهم فك الحصار عن الشعب الفلسطيني والسماح بدخول الغذاء إليه"، معتبرا أن "وقف الهجوم على السفن في البحر الأحمر يتم حله بالتفاوض".

وأضاف "السكري": "التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لن يجدي نفعا، ووجود توتر في البحر الأحمر يؤثر على حركة التجارة بين جنوب شرق آسيا وأوروبا، لأن الحوثيين يهاجمون السفن التي تدخل إسرائيل، والعابرة من خليج العقبة إلى ميناء إيلات، لذلك حركة التجارة عبر قناة السويس لم تتأثر".

وبين خبير النقل البحري أن أ"سعار السلع التي تصدر من جنوب شرق آسيا إلى أوروبا سترتفع بشكل كبير جدا، لأن أسعار النقل ارتفعت 600%، وهذا الارتفاع كارثة على العالم كله".

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد أعلن يوم الاثنين، إطلاق عملية "حارس الازدهار" التي شملت عدة دول.

وفي وقت سابق، أكد المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، أن التحالف الذي أعلنته الولايات المتحدة، هو "جزء لا يتجزأ من العدوان" على الشعب الفلسطيني وقطاع غزة.

من جهتها، شكرت إسرائيل الدول المشاركة في "حارس الازدهار" على دعمها في "الحرب ضد المحور الإرهابي الإيراني"، في حين "نصح" المكتب السياسي لحركة "أنصار الله"، الدول بعدم المشاركة في المهمة محذرا من استهداف السفن التابعة لهذه الدول.

المصدر: "مصراوي" + RT