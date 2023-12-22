"نبحث بالأماكن الخاطئة أو نخدع أنفسنا منذ سنوات"..معلومات استخبارية إسرائيلية "خاطئة" حول "الضيف"

بعد سنوات من عدم اليقين بشأن صحة قائد الجناح العسكري لحركة "حماس" محمد الضيف، أصدر الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو تظهره وهو يمشي وفي حالة أفضل مما كان يعتقد في السابق.

وفي هذا الصدد، ناقش عضو الكنيست سمحا روثمان (الحزب الصهيوني الديني)، رئيس لجنة الدستور والقانون والعدالة في الكنيست، القضية خلال مقابلة على إذاعة "04.5FM"، حيث قال: "علينا أن نعترف بخطئنا ونجري تحقيقا"..يجب محاسبة المسؤولين عن قضية محمد الضيف..والمثير للقلق أننا نبحث في الأماكن الخاطئة أو نخدع أنفسنا منذ سنوات".

وعندما سأل المحاور، غادي نيس، عما إذا كان روثمان يعتقد أن نظام الاستخبارات بأكمله قد فشل، أجاب روثمان: "بالفعل، ولكن الأمر يمتد إلى ما هو أبعد من مجرد محمد الضيف..إن مسألة الأمن بعد الحرب أمر بالغ الأهمية..في الأسابيع الأخيرة، بالقرب من جنين، كانت هناك محاولات من جانب إرهابيين يحاولون التسلل إلى المستوطنات..نحن بحاجة إلى تحرك فوري، وليس مناقشات نظرية للمستقبل".

وعن اللجنة الخاصة المنشأة لمعالجة "معاقبة الإرهابيين على مذبحة 7 أكتوبر"، علق روثمان قائلا: "لقد قسمت هذه اللجنة التفاصيل والمعلومات والاعتبارات..ومن المهم التأكيد على أنه حتى في زمن الحرب، يجب أن تكون هناك رقابة..وينبغي على التحالف والمعارضة أن يفهما تصرفات الحكومة لضمان القيام بالعمل اللازم. .أعضاء الكنيست يمثلون الجمهور بأكمله".

واقترح روثمان أن يكون التعاون بين وزير العدل والمدعي العام والمسؤولين الأمنيين المعنيين شفافا، مشدداً على "ضرورة معالجة القضية التي طال أمدها والمتمثلة في عدم كفاية القانون الجنائي في مكافحة الإرهاب".

وتابع روثمان أن "عقوبة الإعدام بحق الإرهابيين موجودة في المجالين العسكري والمدني، والعقاب هو أضعف اهتماماتنا".

وفي ما يتعلق بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، صرح روثمان بالقول: "لقد أعربت عن موقفي بشأن وقف إطلاق النار وإمدادات الوقود، ولا يمكننا أن نكون راضين عن أنفسنا كدولة أو جيش..وإذا لم نتحرك بسرعة، فسوف تسود خيبة الأمل".

وأكمل: "علينا أن نطالب باتخاذ إجراءات والحيلولة دون حدوث وضع مثل الذي حدث في جنين على بعد أمتار قليلة..لا يمكننا أن نسمح لكفار سابا بالتحول إلى قرية في غزة.. يجب على النظامين القانوني والسياسي أن يتحركا بسرعة".

وفي تعليقه على "أولئك الذين فشلوا في فهم أحداث 7 أكتوبر"، قال روثمان بحزم: "يجب طرد أولئك الذين يستمرون دون تغيير..ويجب علينا أن نعترف بأهمية 7 أكتوبر".

وعلق روثمان أيضا على الإصلاح القضائي والسياق الذي ربطته بعض الأطراف بـ7 أكتوبر، قائلا: "سأندهش إذا لم يتأثر تعافي محمد الضيف بإمكانية عزل ممثل نقابة المحامين من لجنة اختيار القضاة".

هذا وتجاهل روثمان استطلاعات الرأي والانتخابات في زمن الحرب، قائلا: "هذا ليس وقت صناديق الاقتراع. .لانتخابات ليست في الأفق، خاصة في أثناء الحرب.. أتجنب الإشارة إليها أو قراءتها".

المصدر: "جيروزاليم بوست"