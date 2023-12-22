"لا صفقات دون تدخل مصر".. محلل فلسطيني يتحدث عن الهدنة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية

تحدث المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب عن احتمال حدوث هدنة مؤقتة في غزة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية خلال الفترة المقبلة.

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وأوضح المحلل الفلسطيني في تصريحات لـRT أنه بعد جولة لرئيس الموساد بارنيع للقاء رئيس حكومة قطر في عدة عواصم أوروبية كان آخرها اللقاء في وارسو بمشاركة رئيس المخابرات الأمريكية وليام بيرنز، وتبادل الأفكار والمفاوضات غير المباشرة حول اتمام صفقات تبادل أسرى بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي، يتضح أن الأمور نضجت ولن تتم أي صفقة بدون مشاركة وإشراف مصر عليها.

وأشار إلى أنه وصل وفد من حركة حماس على رأسه رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية للقاهرة منذ عدة أيام لوضع اللمسات الأخيرة لاتفاق جديد لصفقة تبادل أسرى وهدنة جديدة، حيث أن المقاومة كان شرطها الأساسي وقف العدوان قبل الدخول في أي مفاوضات.

وتابع الرقب: "ولكن الأمور قد تفضي إلى هدنة مؤقتة تمتد من أسبوع إلى عشرة أيام وتشمل إطلاق سراح باقي النساء والأطفال و المدنيين الاسرائيليين من الذكور وتأجيل التفاوض لإطلاق سراح الجنود والمجندات الإسرائيليات لمرحلة قادمة".

ونوه بأنه حسب المعلومات فإن هذه الهدنة ستشمل تقريبا أربعين مدنيا إسرائيليا مقابل أربعمائة أسير فلسطيني من قيادات الفصائل الفلسطينية، وقد تم تسليم كشف بأسماء الأسرى للجانب المصري والقطري، متوقعا أن يتم تنفيذ هذه الصفقة خلال الأيام القادمة.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم