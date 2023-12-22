بوتين يبحث مع نظيره الفلسطيني محمود عباس الأوضاع في غزة والنزاع الإسرائيلي الفلسطيني

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا مع نظيره الفلسطيني محمود عباس اليوم القضية الفلسطينية والوضع في غزة، وأعرب عن دعمه لجهود القيادة الفلسطينية للتهدئة.

وقال الكرملين في بيانه: "أجرى الرئيس فلاديمير بوتين محادثات هاتفية اليوم الجمعة مع الرئيس الفلسيطيني محمود عباس، وأعرب له عن دعمه للجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية بقيادة محمود عباس".

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وأضاف الكرملين أنه "تم بحث القضايا المتعلقة بالتصعيد غير المسبوق للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وخاصة في قطاع غزة".

وأطلع بوتين عباس على الخطوات التي يتخذها الجانب الروسي لخفض التصعيد في قطاع غزة، وجاء في البيان: "مع الأخذ في الاعتبار الاتصالات مع زعماء دول الشرق الأوسط، أطلع بوتين عباس على الخطوات والجهود التي يتخذها الجانب الروسي لخفض التصعيد في قطاع غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها هناك".

كما أكد بوتين أن "روسيا ستواصل إرسال المساعدات إلى قطاع غزة بما فيها الأغذية والأدوية والمعدات الطبية".

وأضاف البيان: "شدد الرئيسان على أهمية وقف إراقة الدماء، واستئناف العملية السياسية للتسوية في الشرق الأوسط على أساس القانون الدولي وقيام دولة فلسطين على حدود 1967، وأيد بوتين جهود عباس لإقرار حل الدولتين".

كما أكد الجانبان مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين و"تعزيز العلاقات الودية الروسية الفلسطينية".

وأكد بوتين على الدعوة الموجهة للرئيس عباس لزيارة روسيا: "تم تأكيد الدعوة الموجهة للرئيس الفلسطيني لزيارة روسيا في الوقت المناسب للجانبين".

المصدر: تاس