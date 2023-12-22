الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل رقيب وجرح جندي بنيران "حزب الله"

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الرقيب عميت هود زيف البالغ من العمر 19 عاما، على الحدود اللبنانية بنيران "حزب الله"، وهو من روش هعاين ويخدم في الكتيبة 71 من لواء "باراك" (188).

وأباح الناطق باسم الجيش الإسرائيلي نشر خبر مقتل الرقيب زيف وهو من روش هعاين في الحادثة على الحدود الشمالية مع لبنان.

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وذكر البيان أن جنديا آخر أصيب بجروح خطيرة في نفس الحادثة، وتم إجلاؤه لتلقي العلاج الطبي في مستشفى رمبام في حيفا، وتم إبلاغ عائلته بهذا الأمر.

وأعلن "حزب الله" اللبناني في وقت سابق من اليوم الجمعة استهداف تجمعات لضباط وجنود في الجيش الإسرائيلي وثكنة عسكرية إسرائيلية بحذاء الجنوب اللبناني مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

من جهتها أعلنت "كتائب القسّام" و"سرايا القدس" عن الإجهاز على عدد من الجنود الإسرائيليين وتدمير العديد من الآليات العسكرية الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، وأنهما تخوضان اشتباكات ضارية على مختلف محاور التوغل الإسرائيلي في قطاع غزة.

وتشهد الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان تبادلا لإطلاق النار مع مقاتلي "حزب الله" بشكل يومي منذ اندلاع الحرب في غزة.

المصدر: يديعوت أحرونوت + RT