إيران تعقد مؤتمرا دوليا لدعم فلسطين

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني عن انعقاد مؤتمر دولي لدعم فلسطين في طهران اليوم السبت بحضور ممثلين عن أكثر من 50 دولة.

وجاء في بيان الخارجية الإيرانية: "يعقد اليوم في العاصمة الإيرانية مؤتمر طهران الدولي حول فلسطين بمشاركة مسؤولين حكوميين وشخصيات سياسية وإعلامية ودينية ومفكرين من أكثر من 50 دولة".

وأضاف: "يهدف المؤتمر إلى تعزيز الدعم الدولي للشعب الفلسطيني المظلوم في غزة والضفة الغربية، وتشديد الضغط على الكيان الصهيوني لوقف الهجمات العسكرية ضد القطاع بشكل كامل ورفع الحصار عنه، وتحريك إرسال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني".

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي تبنى أمس الجمعة قرارا يطالب إسرائيل و"حماس" بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة لتعيين منسق لتسليم هذه المساعدات.

واعتمد المجلس القرار رقم 2722 حول زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبة وصولها بموافقة 13 عضوا في المجلس، فيما امتنعت الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت.

المصدر: سبوتنيك