تحديث مستمر... قتلى وجرحى بغارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة

أفاد مراسل RT بشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة في شمال وجنوب قطاع غزة، تزامنا مع قصف مدفعي عنيف.

وذكر مراسلنا أن الغارات تركزت على منطقتي المغراقة والزهراء ودير البلح وسط قطاع غزة.

وأشار إلى أن الغارات على دير البلح استهدفت منزلا ما أسفر عن وقوع قتيلين وعشرات الجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أمس الجمعة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 20057 قتيلا، والمصابين إلى أكثر من 53320 ألفا منذ 7 من أكتوبر الماضي.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ78 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

المصدر: RT