"القسام" تعلن عن معارك ضارية مع القوات الإسرائيلية في جباليا وقتال عنيف في المغراقة والدرج والتفاح

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مع قوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة على محور جباليا البلد ومخيم جباليا.

وقالت "القسام" في بيان نشرته على قناتها في "تلغرام": "مجاهدو القسام يخوضون اشتباكات مسلحة ضارية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مع قوات العدو المتوغلة في محور مشترك بين جباليا البلد والمخيم شمال قطاع غزة".

وأضاف البيان: "يتصدى مقاتلونا لقوة صهيونية معززة بالآليات العسكرية بقذائف الياسين 105 وقذائف الـ "TBG"، وأكد مجاهدونا إيقاع عدد منهم بين قتيل وجريح وسماع أصوات صراخ جنودهم".

وأفاد مراسل RT في غزة أن المقاومة الفلسطينية تخوض معارك طاحنة في حيي الدرج والتفاح شرق مدينة غزة وأخرى في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة، بعد محاولة الجيش الإسرائيلي التقدم من عدة محاور.

يتبع..