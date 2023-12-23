الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال 200 عنصر من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" ونقلهم للتحقيق في إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت اعتقال أكثر من 200 عنصر في حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي ونقلهم إلى إسرائيل لإجراء المزيد من التحقيقات معهم.

وأوضح الجيش أنه في غضون أسبوع ألقى القبض على مئات المشتبه بهم المتورطين في "أنشطة إرهابية" في قطاع غزة، وتم تقديم أكثر من 200 فرد ينتمون لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" لمزيد من الاستجواب في إسرائيل.

وقال إن عددا من المعتقلين قاموا بتسليم أنفسهم طوعا، وتم نقلهم بواسطة محققين ميدانيين من الوحدة 504 في مديرية المخابرات والشاباك.

ووفقا للبيان تم حتى الآن اعتقال أكثر من 700 عنصر من المقاومة في قطاع غزة لمزيد من التحقيق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم ارتفاع حصيلة قتلاه في قطاع غزة إلى 472 منذ 7 أكتوبر، فيما بلغ عدد قتلاه منذ بدء عمليته البرية في غزة في 27 أكتوبر نحو 140.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ78 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية

المصدر: RT