نداء فلسطيني إلى غروسي بشأن السلاح النووي الإسرائيلي وإمكانية قصف غزة بـ"قنبلة"

أكد سفير فلسطين في النمسا صلاح عبد الشافي مناشدة بلاده وتركيا وكالة الطاقة الذرية تقصي إمكانية شن إسرائيل ضربة نووية لقطاع غزة بعد تصريحات وزير التراث الإسرائيلي أميحاي إلياهو.

وقال السفير ومراقب فلسطين الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا لوكالة "تاس": "عندما قال وزير التراث (الإسرائيلي) إنه ينبغي إسقاط قنبلة نووية على غزة، كان يعترف في الأساس بأن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية. وقد نفت إسرائيل ذلك على الدوام".

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وأشار إلى أنه على ضوء ذلك، لم ترسل تركيا فحسب، بل حكومتنا ووزير خارجيتنا أيضا رسالة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بهذا الخصوص.

وبحسب السفير الفلسطيني، فقد تم أيضا توجيه رسالة حول هذه القضية من جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية، مبينا أن الطرفين أرسلا طعوناً بصورة منفصلة أحدهما عن الآخر، في حين لم ترد الوكالة على تلك الرسائل بعد.

وتابع عبد الشافي: "لطالما أثارت الدول العربية في فيينا مسألة الأسلحة النووية الإسرائيلية ضمن جدول أعمال الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومن بين جميع دول الشرق الأوسط، إسرائيل هي الوحيدة التي لم توقع على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية".

يُشار إلى أن الوزير الإسرائيلي إلياهو صرّح في وقت سابق في رده على سؤال مذيع في الراديو حول ما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة قائلا:"هذا أحد الاحتمالات".

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من جانبه علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاركة إلياهو في اجتماعات الحكومة حتى إشعار آخر. كما عبّر عن رفضه تلك التصريحات حول إمكانية إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة، لافتا إلى أنها "غير صحيحة ومنفصلة عن الواقع".

بدوره، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستتوجه إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية بطلبات للتحقق مما إذا كانت إسرائيل تمتلك أسلحة نووية.

أما غروسي فصرّح بأنه يدعو جميع الدول، بما في ذلك إسرائيل، إلى الانضمام لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

المصدر: تاس