الجيش الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية ويقتحم منزل أسير في بيت لحم

اعتقلت القوات الإسرائيلية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم السبت 8 فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، لترتفع حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر إلى 4685.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيانه بأن بين المعتقلين طفلين، وأن الاعتقالات نفذت في محافظات نابلس والخليل وجنين والقدس.

وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية اقتحمت منزل الأسير أحمد المغربي في محافظة بيت لحم، وهو معتقل منذ العام 2002 ومحكوم بالسجن المؤبد 18 مرة إضافة إلى ثمانية أعوام، وفتشت منزله وصادرت سيارة زوجته.

وأضاف: "تواصل القوات الإسرائيلية تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات".

المصدر: RT