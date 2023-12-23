"حماس": رفض بايدن طلب وقف إطلاق نار يؤكد شراكته وتواطؤه في القتل والتدمير بقطاع غزة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق، أن عدم طلب الرئيس الأمريكي من بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النار في غزة، يؤكد شراكة وتواطؤ واشنطن في القتل والتدمير في غزة.

وقال الرشق في بيان: "تصريح الرئيس الأمريكي بايدن بأنه لم يطلب من مجرم الحرب نتنياهو وقف حربه الهمجية على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة هو تأكيد على شراكته وتواطئه في القتل والتدمير الذي يرتكبه الجيش الصهيوني في غزة، واستخفاف بالمنظومة الأممية والدول التي طالبت بوقف العدوان على القطاع".

وقالت الخدمة الصحافية للبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أن محادثته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كانت “خاصة”، ولم يصر فيها على إدخال وقف إطلاق نار في قطاع غزة.

وقد أكدت الإدارة الأميركية مرارا وتكرارا أنها لا ترى أي جدوى من التوصل إلى وقف إطلاق نار واسع النطاق في غزة، ولكنها تعتبر الهدنة المؤقتة التي تسمح بتنفيذ العمليات الإنسانية مناسبة.

وتبنى مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة قرارا يطالب إسرائيل و"حماس" بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، ويدعو أيضا الأمين العام للأمم المتحدة لتعيين منسق لتسليم هذه المساعدات.

ومنذ 7 أكتوبر، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء السبت "20 ألفا و258 شهيدا و53 ألفا و688 جريحا معظمهم أطفال ونساء"، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

المصدر: RT