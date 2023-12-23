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الجيش الإسرائيلي ينشر صورا وفيديوهات من عملياته داخل قطاع غزة

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نشر الجيش الإسرائيلي اليوم السبت مشاهد للدمار والخراب الذي خلفته عمليته العسكرية داخل قطاع غزة المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأظهرت المشاهد جنودا إسرائيليين يطلقون النار في أحياء مدمرة بالكامل، كما نشر الجيش توثيقا لقصف جوي لمنازل المدنيين في القطاع، وفي مقطع آخر أظهر مجموعة من الأسلحة البسيطة، عبارة عن قذائف هاون وبندقية صيد عتيقة وأخرى من طراز كلاشينكوف قال إنه عثر عليها في أحياء القطاع.

الجيش الإسرائيلي ينشر صورا وفيديوهات من عملياته داخل قطاع غزة  
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المصدر: RT

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