زاخاروفا تحث على مساعدة أطفال غزة "بالأفعال لا بالأقوال"

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو تعمل على تقديم الدعم الإنساني والسياسي معاً للأهالي في قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذا الدعم الروسي لا يأخذ طابعاً رسمياً.

وقالت زاخارافا في تصريح لقناة "الميادين": "المساعدة السياسية التي تقدّمها موسكو على الساحة الدولية وفي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ليست ذات طابع رسمي وهي تهدف إلى حل الأزمة في قطاع غزة".

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وأضافت زاخاروفا: "إن أطفال غزة بحاجة إلى المساعدة بالأفعال، وليس بالأقوال".

تجدر الإشارة إلى أنه يوم أمس 23 ديسمبر، قيّم عضو قيادة حركة "حماس" الفلسطينية أسامة حمدان إيجابياً سلوك الوفد الروسي خلال المناقشات في إطار مجلس الأمن الدولي والتصويت على مشروع قرار بشأن إقامة هدنة إنسانية في قطاع غزة.

وبحسب قوله فإن "حماس تقدر موقف الدول العربية التي طرحت قرارا بشأن غزة من أجل دراسته في مجلس الأمن وحاولت تحسين مضمونه، كما تثمّن الموقف المسؤول للوفد الروسي الذي سعى إلى تعديل المسودة للمساعدة في وقف العدوان الإسرائيلي في القطاع".

بتاريخ 22 الجاري، أفشلت الولايات المتحدة باستخدامها حق النقض "الفيتو" تعديلا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة اقترحته روسيا ليتضمنه قرار مجلس الأمن الدولي الداعي لتوسيع تسليم المساعدات في غزة.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا، عقب انتهاء التصويت: "مجلس الأمن شهد تصرفا غير مسؤول وقاسيا من جانب واشنطن التي لجأت إلى أدوات تخريبية مختلفة لمنع إصدار قرار بشأن غزة، والعالم يتساءل لماذا أجلنا الموافقة على قرار الإمارات العربية المتحدة.. هذا كان بسبب الضغط والابتزاز الأمريكيين، فإما أن يعتمد المجلس قرارا يرضي واشنطن أو ألا يُعتمد أي قرار يُطرح".

المصدر: تاس + RT