تحديث مستمر لساعات المساء.. القسام تعلن مقتل جنود إسرائيليين في جحر الديك وجباليا وسط معارك عنيفة

تخوض الفصائل الفلسطينية معارك كبيرة وضارية في مناطق واسعة من حي الدرج والشيخ رضوان ومحيط بلدة جباليا ومخيمها، بعد أنباء عن مباغتة القوات الإسرائيلية المتوغلة في تلك المناطق.

وأعلنت إسرائيل مقتل 14 جنديا منذ أمس في هجمات بغزة في وقت قالت فيه كتائب القسام عبر بيانات جديدة أنها أوقعت عددا من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح بضربات في جحر الديك وجباليا.

وأصدرت الفصائل الفلسطينية منذ صباح اليوم بيانات منفصلة بشأن مسار المعارك في تلك المناطق، كما أعلنت عن تدمير عدد من الآليات وقتل جنود إسرائيليين في كمائن، بالتزامن مع قصف حشودات إسرائيلية داخل غزة وفي غلاف القطاع.

كتائب القسام

14:33: تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية خاصة مكونة من 10 جنود تحصنوا داخل مبنى في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح

14:13: تمكن مجاهدو القسام من قنص 3 جنود صهاينة أحدهم برتبة رائد في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمال قطاع غزة

14:51: تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة متوغلة في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة وأكد مجاهدونا مقتل 6 جنود صهاينة وإصابة آخرين

10:57: كتائب القسام تستهدف دبابتي ميركفاه صهيونتين بقذائف "الياسين 105" على مشارف منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة

10:34: كتائب القسام تستهدف دبابة ميركفاه صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمال قطاع غزة

سرايا القدس

17:19: سرايا القدس: استهدفنا 3 آليات عسكرية صهيونية بقذيفتي "RPG" وعبوة العمل الفدائي في محاور الزيتون والشجاعية شرق مدينة غزة.

16:48: سرايا القدس: قصفنا "إسناد صوفا" وتمركزاً لجنود العدو في محيطه بوابل من قذائف الهاون.

14:57: سرايا القدس: دكَّ مجاهدونا تحشداً لجنود العدو شرق حي الزيتون بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

12:42: سرايا القدس تعرض مشاهد من حمم الهاون التي دكت بها الآليات والجرافات الصهيونية على الحافة الشرقية جنوب قطاع غزة.

11:30: سرايا القدس: استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة "التاندوم"في شارع النزهة بمنطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة.

10:59: سرايا القدس: قصفنا التحشدات العسكرية محيط مسجد الظلال شرق خانيونس برشقة صاروخية وقذائف الهاون.

يتبع..