وفد من حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية يصل إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين

وصل وفد من حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، اليوم الأحد، إلى مصر برئاسة الأمين العام للحركة زياد النخالة.

وتأتي زيارة وفد حركة "الجهاد الإسلامي" إلى القاهرة للتباحث حول الأوضاع الحالية بقطاع غزة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن عضو في الحركة أن الوفد سيجري محادثات مع مسؤولين أمنيين مصريين، مشيرا إلى أن المحادثات ستتركز على سبل إنهاء "العدوان" الإسرائيلي.

وترفض حركة الجهاد حتى الآن أي اتفاقات جديدة لتبادل محتجزين بأسرى مع إسرائيل قبل أن تنهي حملتها العسكرية على القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون نسمة.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" المقيم في قطر إسماعيل هنية زار القاهرة الأربعاء الماضي، وأجرى مفاوضات بشأن الهدنة في غزة بين الحركة وإسرائيل وتبادل رهائن وأسرى.

المصدر: وكالات