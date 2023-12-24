الجيش الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين بينهم سيدة في الضفة الغربية

اعتقلت القوات الإسرائيلية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأحد 10 فلسطينيين بينهم سيدة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، لترتفع حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر إلى 4695.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني في بيانه أن بين المعتقلين سيدة من بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل.

ووفقا للبيان جرت الاعتقالات في محافظات نابلس وبيت لحم وجنين والخليل وطولكرم وترافقت باقتحامات وأعمال تخريب واسعة طالت البنية التحتية.

وأضاف البيان: "تواصل القوات الإسرائيلية تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات والهواتف والأجهزة الإلكترونية".

وأشار إلى أن حصيلة الاعتقالات شملت من جرى اعتقالهم من منازلهم وعبر الحواجز العسكرية ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق اقتحام الجيش الإسرائيلي بلدة بيت أمر جنوب الضفة الغربية، وتنفيذه حملة اعتقالات هناك.

المصدر: RT