رئيس الوزراء الكندي: إزاحة حماس من حكم غزة هي وحدها ما سيفتح الطريق أمام السلام

صرح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، بأن إطلاق سراح المحتجزين وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإزاحة حركة "حماس" عن السلطة في القطاع هي السبيل الوحيد للسلام.

وقال ترودو في مقابلة مع قناة "غلوبال نيوز": "الطريق الوحيد للسلام هو إطلاق سراح الرهائن، وتوصيل المساعدات الإنسانية [إلى قطاع غزة] وإزالة حماس من القيادة في غزة. هذا هو الطريق الوحيد للتقدم، ولهذا السبب يتم طرح مثل هذه الشروط لوقف إطلاق النار".

وقال رئيس الوزراء الكندي إن وقف إطلاق النار لا يمكن أن يكون أحادي الجانب، لذلك يجب على "حماس" إلقاء سلاحها والوفاء بالشروط المذكورة أعلاه.

وأشار أيضا إلى موقف كندا المتمثل في أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يمكن حله نهائيا إلا من خلال الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية تتعايش بسلام مع إسرائيل.

وفي وقت سابق، قال ترودو إن أصدقاء إسرائيل المقربين قلقون بشأن حملتها العسكرية في قطاع غزة التي تهدد بتعريض أمنها للخطر على المدى الطويل.

هذا وعبر رؤساء وزراء كندا وأستراليا ونيوزيلندا في بيان مشترك سابقا، عن دعمهم للجهود الدولية العاجلة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة، في تعبير عن مخاوفهم ورغبتهم التنسيق فيما بينهم، بعد فترة وجيزة من تحذير الولايات المتحدة إسرائيل من تراجع الدعم الدولي.

المصدر: RT