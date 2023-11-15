ترودو في مرمى النيران الإسرائيلية.. بسبب إدانته قتل الأطفال والنساء في غزة

هاجم رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي طالب نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف قتل الأطفال والنساء والمدنيين في غزة، خلال اتصال هاتفي.

وكتب لابيد عبر منصة "إكس": رئيس الوزراء ترودو، إسرائيل تدافع عن نفسها في ظروف صعبة ضد منظمة إرهابية وحشية، خلال محاولتها إنقاذ الرضع والأطفال والنساء والرجال المحتجزين كرهائن لدى حماس وداعش".

وأضاف: "المسؤولية عن هذا الوضع الرهيب تقع على عاتق حماس وداعش".

Prime Minister Trudeau, Israel is defending itself in difficult conditions against a brutal terrorist organization while trying to rescue babies, children, women and men who are being held hostage by Hamas-ISIS



Responsibility for this terrible situation rests with Hamas-ISIS.

> — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) November 15, 2023

وقد طالب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس الثلاثاء الحكومة الإسرائيلية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس خلال عمليتها العسكرية في قطاع غزة لمنع سقوط المزيد من الضحايا من المدنيين.

وقال: "أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى إظهار أقصى درجات ضبط النفس، العالم كله يشهد مقتل النساء والأطفال والرضع، هذا يجب أن يتوقف، فحتى الحروب لها قواعد".

ودعا إلى هدنة إنسانية ممتدة في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حتى يتمكن السكان المدنيون في قطاع غزة من الوصول إلى المساعدات الإنسانية.

وتجدر الإشارة إلى أن ترودو ليس أول سياسي رفيع يتعرض لانتقاد إسرائيلي بهذا الصدد، فقد سبقه في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تعرض لانقاد لاذع من قبل نتنياهو، عقب إدانته للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بالقول إن القصف الإسرائيلي بات يستهدف المدنيين والنساء والأطفال، ولا مشروعية له، داعيا إسرائيل إلى التوقف عن ذلك.

وعاد ماكرون وتراجع عن تصريحاته قائلا: إنه لا يحمّل إسرائيل مسؤولية تعمد إيذاء المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.

وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ40، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، وسط حصار مشدد على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية.

المصدر: RT