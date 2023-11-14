ترودو يدعو إسرائيل إلى "ضبط النفس" منعا لسقوط ضحايا مدنيين في حربها على غزة

دعا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الحكومة الإسرائيلية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس خلال عمليتها العسكرية في قطاع غزة لمنع سقوط ضحايا من المدنيين.

وقال رئيس الحكومة الكندية: "أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى إظهار أقصى درجات ضبط النفس. العالم كله يشهد مقتل النساء والأطفال والرضع. هذا يجب أن يتوقف". وأضاف ترودو، "حتى الحروب لها قواعد".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن أوتاوا تدعو إلى هدنة إنسانية ممتدة في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حتى يتمكن السكان المدنيون في قطاع غزة من الوصول إلى المساعدات الإنسانية.

وفي الوقت نفسه، قال ترودو إنه يجب على حركة "حماس المتطرفة التوقف عن استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية" وكذلك "الإفراج الفوري عن جميع الرهائن".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أنه أكد لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال محادثة هاتفية، أن "كندا تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس وفقا للقانون الدولي".

وأشار بيان لمكتب رئيس الوزراء الكندي إلى أن ترودو ونتنياهو نددا بـ "استمرار الإرهاب الذي تمارسه حماس" وبحثا خطر التصعيد المحتمل في المنطقة، وشدد ترودو على "دعم كندا الدائم لحل الدولتين ولحق الإسرائيليين والفلسطينيين في العيش بسلام وكرامة وأمن".

ويشهد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا إسرائيلية عنيفة أودت بحياة أكثر من 11320 فلسطينيا، بينهم أكثر من 4650 طفلا، وما يزيد عن 3145 امرأة، وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية 70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء، كما أصيب أكثر من 29 ألف مواطن آخر.

وقد صعد الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية هجماته على القطاع، حيث استهدف محيط مجمع الشفاء الطبي الذي يعتبر الأكبر في غزة، كما قصف بغارات عنيفة جدا محيط جميع المستشفيات ومراكز الخدمة الصحية في محافظتي غزة وشمال غزة.

المصدر: RT